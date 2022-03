Lyste ut toppstillingen for andre gang - nå er han fornøyd med søkerlisten

13 personer har søkt på stillingen som kommunalsjef for kultur og samfunn, etter at den ble lyst ut for andre gang.

Fem kvinner og åtte menn har søkt på stillingen. Deriblant Silje Haukedal, som nå er konstituert kommunalsjef for kultur og samfunn, og Marian Guddal Hansen, HR og administrasjonsleder ved Museum Vest.