Biblioteksjefen gjekk av på grunn av omorganiseringa

For tre veker sidan gjekk Bente Fosse av som biblioteksjef, over ein månad før planen.

Fosse seier ho tidlegare har gitt melding til kommunen at ho ikkje ville vera biblioteksjef meir om biblioteket vart omorganisert til å høyra innunder service, i staden for kultur, slik det har vore til no.