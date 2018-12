Det går framleis gjetord om ekstremveret «Inga» i 2005, men også i åra etter har veret sett sine spor på Sotra og i Øygarden. Så også i 2018. Her er ei kjapp oversikt over storm, trafikk, skuledebatt og andre nyheiter frå årets tre første månader.

Januar

Det vart ny trafikkrekord over Sotrabrua. I januar kunne Vestnytt fortelja at det i 2017 rulla i snitt 27.428 køyretøy over Sotrabrua i døgnet. Det var 307 bilar meir per døgn enn i 2016. - Me kan nok forventa vekst i trafikken også i åra framover, sa Øygarden-ordførar Børge Haugetun. På ti år var det berre i 2013 at det hadde vore nedgang i trafikken. Årsaka var truleg oljekrisa, som førte til færre pendlarar.

Tjuvar toska seg med ei gravemaskin på toppen av Bildøybakken. Hjartøy entreprenør dreiv med vegarbeid. Då dei kom på jobb om morgonen, hadde nokon fått start på gravemaskina og køyrd ho inn i ei boremaskin. - Det er så totalt meiningslaust, sa Geir Magne Bergtun i Hjartøy entreprenør.

Zander Martinussen Sæle

Sartor storsenter passerte to milliardar kroner i årleg omsetnad. Det er meir enn heile budsjettet til Fjell kommune. - Me hadde ein omsetnadsauke på 8,5 prosent samanlikna med 2016. Det er kjempebra, fordi auken generelt i Noreg ligg på rundt to prosent, sa senterdirektør Thomas Skålnes.

Oddvin Klubben

Då Kristoffer Snekkevik vakna, var hustaket borte. Taket på Skålvik vart flerra opp av vinden og landa på to bilar. På Søre Bildøy kollapsa eit hus under oppføring, og på Bjorøy førte veret til at mange mista Straumen.

Det storma på folkemøtet om oppdrettsplanar på Golta. Det var planar om landbasert oppdrett ved eit populært turområde, og det førte til store protestar blant lokalbefolkinga.

Endre Nordvik kom ut med si første plate. Fjellsokningen var kjent frå MGP og X Factor, og samarbeidde tett med Kurt Nilsen.

Youtube-stjernene Prebz og Dennis bestemte seg for å leggja ned. No skulle Preben Fjell konsentrera seg om familieliv og vanleg A4-jobb.

Privat

Tidlegare handballstjerne og Sotra-trenar Stein Golten skjønte at han måtte gjera noko då badevekta ga meldinga «Error». - Det var vel først då eg skjønte at eg kanskje ikkje ville rekka å bli 60 år, sa Golten. Han slanka så bort 53 kilo på seks månader.

«Skikkelig Mat» hadde måtta leggja ned. I januar overtok Ingvild Skorpen Bøge lokala, og opna «Spisekroken».

Innbyggjarar på Lie, Liaskjæret og Ekerhovd var leie av hærverk. Støtt og stadig vart ting ramponert, og no håpa dei at politi og andre kunne klara å stoppa øydeleggingane.

Barndomsheimen til Ingmar Høgøy måtte vika for Sotrasambandet. Til saman skulle 28 hus rivast for å gje plass til ny bru og firefeltsveg.

Februar

Skulestruktur hadde dominert den politiske debatten i Fjell i mange år. No var det klart for nye rundar med nedlegging. Dermed ville sju skular ha forsvunne i løpet av dei siste to tiåra. Også i Sund har mange skular blitt lagt ned, og Glesnes og Telavåg står for tur.

Rong Brass var klare for å konkurrere i førstedivisjon i NM i Brass. - Det er veldig spennende, sa kornettist Renate Sæle.

Nordsjøfartmuseet i Telavåg hadde tjueårsjubileum, og nærma seg totalt 200.000 besøkande. Museet fortel historia om motstandsarbeid under andre verdskrigen og om tragedia i Telavåg.

Plastkvalen som døydde ved Sotra hadde ført til stort engasjement for å få rydda plast og anna boss frå fjøresteinane. I februar i fjor hadde gjenvinningsselskapa oppteljing, og fann ut at det var kome inn meir enn 70 tonn plast frå ryddeaksjonane.

Prisen for Sotrasambandet vart i februar rekna til 10 milliardar kroner. Det var 70 prosent meir enn det ein opererte med i 2008.

Privat

Nordre Fjell fikk pris som årets fair play-klubb i Hordaland. - Vi er veldig stolte, sa leiar Oddvar Monslaup.

Kommunalminister Monica Mæland meinte at det er positivt for Bergen at dei får ein stor og kraftfull kommune i vest. Fjell, Sund og Øygarden skal slå seg saman til Nye Øygarden kommune. - Dei tre kommunane har gjort ein solid jobb, sa Mæland då ho besøkte lokalpolitikarar i regionen.

Mars

Minisjukehuset på Straume byrja å ta form. Her skulle det bli GPS-sporing og infraraude kamera for å kunna halda best mogeleg oversikt over pasientane.

For første gong på ti år opplevde Øygarden nedgang i folketalet. Årsaka var at mange flytta frå kommunen. Sund hadde ein liten vekst, medan det var betydeleg vekst i folketalet i Fjell.

Statens vegvesen

Vestnytt presenterte planane for det nye Sotrasambandet. På Bildøy er det planlagt ei hundre meter brei rundkøyring over motorvegen.

Det var stor frustrasjon på Ågotnes over at symjebassenget var stengt. Ågotnes skule byrja å senda elevar på symjing på Vannkanten badeland.

Det vart jobba iherdig med å få ferdig settet med bygdebøker i Sund. Den sjette bygdeboka skulle fortelja historia om kommunen, med politiske og sosiale forhold, kyrkje, skule og kultur.

Kristoffer Zachariassen gjorde det sterkt på Sarpsborg 08, og i mars var han med på å ta tre poeng mot Rosenborg. Den tidlegare Nest-Sotra-spelaren frå Foldnes vart i løpet av sesongen nemnd både som mogeleg landslagsspelar og utanlandsproff.

Mellom Kolltveit og Puddefjordsbroen skjedde det kvar tredje dag noko som førte til tunnelstenging, avdekka Vestnytt. Det handla oftast om trafikkuhell, bilberging, gåande i tunnel og gjenstanddar i vegbana.

Inger Elise J. Økland

Sportsbaren O’Learys investerte 40 millionar kroner i lokala på Straume, der dei skulle opna i slutten av mars.

Tednebakkane omsorgssenter hadde kartlagt fall blant bebuarane, og fann ut at det var på torsdagar og fredagar det var flest fall.

På Rong ønskte Øygarden kommune seg blokker på fem etasjar. Det var planar om både opprusting og utviding av kommunesenteret.

Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul Manger, gjekk av på dagen. Han vart seinare erstatta av Sund-rådmann Rune Lid.

Stranda skule skulle utvidast, og politikarane drøfta om dei skulle byggja fire eller seks nye klasserom.