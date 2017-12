De mest leste Vestnytt-sakene i 2017

Det nye året nærmer seg med stormskritt og det er på tide å ta et aldri så lite tilbakeblikk. Hva var egentlig folk i Fjell, Sund og Øygarden opptatt av i året som gikk? Vi har ikke gjort dybdeintervjuer med hver enkelt innbygger i regionen vår, men vi har sjekket hvilke saker folk har klikket seg inn på.

Kjetting på topp

Det var et stunt fra en irritert forretningsmann i oransje kjeledress som endte opp som den mest leste saken på vestnytt.no i 2017.

– Til sammen vil vi levere 250 tonn kjetting for å betale formuesskattekravet på en million kroner. Vi selger ikke så mye anker nå som oljebransjen ligger nede, så penger har vi ikke, sa Jan Vindenes i Sotra Anchor & Chain til Vestnytt.

Karstein Sæverås

Han hadde fått et krav om formuesskatt som gikk til forfall i september, og mente at kemneren må være løsningsorientert på betalingsformen. Den siste dagen i august stilte Vindenes opp utenfor kemnerkontoret på Straume med et «forskudd» på 25 tonn kjetting på en semitrailer.

Vindenes leverte aldri noe mer formueskatt i naturalia, og kemneren godkjente naturlig nok ikke denne betalingsformen. Etter et par uker måtte «Kjetting-Jan» krype til korset og fjerne leveransen som lå ved parkeringsplassen utenfor kemnerkontoret.

– Det er helt utrolig hva de får til

Den nest mest leste saken i 2017, handlet om Nav-mysteriet der Marion Håland fra Ågotnes hadde fått et brev fra Nav. Hun ble gjort oppmerksom på at oppholdstillatelsen hennes gikk ut 20. februar.

Kyrre Styve

I brevet ble det påpekt at dersom Nav ikke fikk dokumentasjon på at oppholdstillatelsen ble forlenget, mistet Marion barnetrygden.

– Jeg er født i Norge og har bodd her hele livet. Jeg ble mildt sagt overrasket. Jeg har ingen planer om å bli statsløs. Det er helt utrolig hva de får til. Med tre barn er det dramatisk å miste barnetrygden, sa Håland til Vestnytt i februar. Vi tok kontakt med Nav, som ikke ønsket å kommentere saken av hensyn til til personvernet. De ville heller ikke spekulere i hva som hadde gått galt.

Trafikk ga nettrafikk

I løpet av 2017 hadde vestnytt.no totalt nesten fem millioner sidevisninger. Frontsiden vår hadde nærmere 2,4 millioner sidevisninger.

Statistikken for nettrafikken på vestnytt.no i 2017 viser at trafikk er noe som opptar folk. Seks av de 20 mest leste sakene våre er relatert til trafikk. I tillegg til artiklene om trafikk, har vi også noen faste trafikkrelaterte ting som vi ikke har tatt med på topplisten.

I september fikk vi på plass en egen kameraseksjon på nettsiden vår. Trafikkameraene på Sotrabrua, Straume, Drotningsvik og Straumssundet er alle inne på topp ti-listen over sider med flest visninger i 2017. Det er også «Følg trafikken direkte».