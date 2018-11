Ferdselsforbudet er opphevet - samtidig opprettes sikkerhetssone

I forbindelse med kollisjonen mellom en fregatt og en tankbåt i Nordre Sandvika i Øygarden torsdag morgen, ble det innført ferdselsforbud på land, sjø og luft rundt den havarerte fregatten.

Det meldte Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag. Fredag ettermiddag melder politiet i en ny pressemelding at forbudet er opphevet.

Samtidig er det opprettet en sikkerhetssone rundt KNM Helge Ingstad.

Sikkerhetssonen er opprettet fordi det også i helgen vil være stor aktivitet i forbindelse med bergingsarbeid. Sonen blir å regne som militært område.

«Det medfører ferdselsforbud i et område på 500 meter på land og 1000 meter på sjø i alle retninger rundt havaristen.», skrives det.

Videre melder politiet at det fortsatt er flyforbud over området, som kommunisert fra Avinor torsdag. Dette er to nautiske mil rundt havaristen og opp til 2000 fot over havet. Dette gjelder i første omgang til over helgen.

Politiet har trukket alt sitt personell ut fra området i Øygarden og det er Forsvaret selv som håndhever restriksjonene på militært område.

Slik var forbudet

Ferdselforbudet som ble innført torsdag innebar at ingen fikk bevege seg nærmere enn 1500 meter i sjøen og 1000 meter på land. Unntaket har vært ferdsel til og fra boliger i området, beboerne har ikke vært berørt av forbudet.

Ferdselsforbudet på sjø var 1500 meter fra havaristen, på land var ferdselsforbudet 1000 meter fra havaristen.