– Vi er bekymret for utviklingen

Ordfører Tom Georg Indrevik sier at han nå er bekymret for utviklingen av smitte i samfunnet, særlig om det blir avdekket smitte av de to muterte virusene.

Ordfører Tom Georg Indrevik sier at oppblomstringen av smitten i kommunen bekymrer ham. Foto: Anne Jo Lexander (Arkiv)