I halv åtte-tiden meldte 110-sentralen i Hordaland om at en person hadde fått et tre over seg i Vetelsvegen på Fjell.

– Fastklemt, skrev 110 Hordaland på Twitter.

– Alle nødetater er på vei til stedet, vi vet foreløpig ikke mye, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen.

Like etter klokken 20.00 ble det bekreftet at mannen er frigjort og kjøres direkte til Haukeland sykehus. Skadeomfanget er ukjent.

Vestnytt kommer tilbake med mer.