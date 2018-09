Mann alvorlig skadet etter å ha vært fastklemt under et tre

I halv åtte-tiden tirsdag kveld meldte 110-sentralen i Hordaland om at en person hadde fått et tre over seg på Foldnes.

– Fastklemt, skrev 110 Hordaland på Twitter.

Mannen ble frigjort av brannvesenet i åttetiden, og sendt til Haukeland universitetssjukehus. Onsdag ettermiddag melder sykehuset at 49-åringen er alvorlig skadet.

Alle nødetater rykket ut

Vaktkommandør Håkon Myking ved 110 Hordaland fortalte da at de ikke har noen opplysninger om hvordan mannen havnet under treet, eller hva han holdt på med.

– Alt vi vet er at vi fikk melding via AMK om at en mann lå fastklemt under et tre. Vi rykket ut, fikk ham løs og overlot ham til helse, sier Myking.

Det ved hjelp av løfteputer, stropper på treet og motorsag, opplyser han videre. Mannen ble kjørt direkte til Haukeland sykehus, opplyste politiet på Twitter like etter klokken 20.00.

Nabo hørte rop

Ifølge bt.no var det en nabo som varslet nødetatene.

– Mannen fikk et tre over seg mens han holdt på med skogsarbeid. En nabo som var ute og gikk tur, hørte tilfeldigvis at han ropte om hjelp, og fikk varslet nødetatene, sier innsatsleder Tom Johannessen i politiet til BT.

Det har ikke kommet opplysninger om skadeomfanget.