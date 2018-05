Sjekk trafikken direkte

Trafikkartet øverst i artikkelen viser hvilke veier som er mest trafikkert til enhver tid. Hvitt betyr ingen trafikk, gult betyr lite trafikk, grønt betyr at trafikken flyter godt, rødt betyr at det er kø. Jo mørkere rødfarge, jo mer kø. Klikk på kartet for å zoome eller endre utsnitt.

Det har tidvis vært lange køer som følge av omlegging av trafikkmønsteret mellom Kolltveittunnelen og Sotrabrua. Spesielt vest for Kolltveittunnelen. Men køene har avtatt noe sammenlignet med de første dagene etter omleggingen.

Sjekk trafikkameraene her

Dette er endringene:

Omleggingene i trafikken mellom Kolltveittunnelen og Sotrabrua er omfattende. Bilistene må bite seg merke i følgende endringer, som alle gjelder mellom klokken seks og klokken ni om morgenen på hverdager: