Sartor Maskin satser på Askøy

Sartor Maskin har sammen med Askøy Dekkelegging AS kjøpt et stort område nord på Askøy. Tomten skal utvikles til et 50 mål stort næringsområde.

Arild Bøthun i Sartor Maskin (til venstre), Knut Ludvig Almestad i Askøy Dekkelegging (midten) og grunneier Audun Zitzelau Aasebø var onsdag på befaring på tomten på Askøy. Foto: Tom-Stian Karlsen

Tom-Stian Karlsen

Sammen med askøyfirmaet Askøy Dekkelegging har Sartor Maskin kjøpt et større tomteområde i Hauglandsdalen i Åsebøskogen nord på Askøy.

– Dette området er relativt langt fra folk og regulert og godkjent som massemottak, med blant annet knuseverk, og planlagt etterbruk som næringsområde, sier Arild Bøthun, daglig leder i Sartor Maskin.