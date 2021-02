Skogsvåg skule gjør ikke nok mot mobbing, mener Statsforvalteren

Det er konklusjonen etter at Statsforvalteren har snakket med både elever og ansatte på skolen.

Rektor Lena Fjeldstad mener skolen gjør mye godt arbeid for skolemiljøet, men ser at de kan bli bedre til å dokumentere det som blir gjort. Foto: Jorun Kristine Øgaard (arkiv)

I en fersk tilsynsrapport er Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) tydelig på at elevers vel og ve på skolen er skoleleder sitt ansvar.

Ikke bare skal rektor sørge for at alle som jobber på skolen vet at de har plikt til å handle – rektor skal sørge for at alle vet hvordan de skal handle, og at alle følger de samme retningslinjene.