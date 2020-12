Det smalt så kraftig at naboene et øyeblikk trodde det var et jordskjelv

Familien Pedersen våknet av et kraftig smell.

Smellet var så kraftig at den ene postkassen ble sprengt i biter, mens de andre falt fra stativet av trykket. Foto: Jens Ekerhovd

Smellet var så kraftig, at mannen til Grethe Pedersen, som ifølge henne vanligvis har et godt sovehjerte, bråvåknet og skal ha ropt «ka i helsiken var dette for nokke».