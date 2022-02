Ulovlig bygging: Nå skal alt avdekkes

Disse sakene vil kommunen prioritere.

Større utbyggingsprosjekter skal først under lupen når kommunen starter jobben med å gjennomgå 750 ulovligvarsler.

– Det er en viktig sak for bransjen at dette nå blir tatt tak i. Det handler om likebehandling, at alle skal forholde seg til samme regelverk. Jeg håper kommunen nå prioriterer de største og viktigste sakene, sier daglig leder Arild Bøthun i entreprenørselskapet Sartor og Drange.