Her kan du sjå sendinga frå kortesjene

Alle kortesjene vil starte med at det synges «Ja vi elsker», sammen med resten av landets befolkning.

Deretter kjører hver kortesje fylt med brannbiler, lastebiler, traktorer, motorsykler, busser, veteranbiler og vanlige biler i hver sine retninger.

Flere innbyggere vil nok stå langs veien å få med seg kortesjene, men det er også mulig å følge kortesjene her på vestnytt.no.

Kortesjen i øst

Denne kortesjen starter på Tyssøy klokken 13.00 og vil være i Knarrvika cirka klokken 14.00. Deretter går den videre forbi Hjelteryggen og vil være på Sartor cirka klokken 14.55. Videre passerer den Øygarden rådhus ved 15.25-tiden og kjører til slutt til Anglavika.

Kortesjen i vest

Her starter kortesjen på Li, og kjører videre til Knappskog, hvor den passerer cirka klokken 14.05. Videre kjører den videre til Skålvika skule, hvor den vil være cirka klokken 15.05. Deretter kjører den til Bildøybakken, hvor den vil avslutte kortesjen klokken 15.50.

Kortesjen i sør

Kortesjen her starter ved Tellnes Næringspark klokken 13.00. Deretter går den videre til Spildepollen og så til Telavåg og Glesvær hvor den vil være cirka klokken 14.10. Da kjører den videre til Vorland hvor den vil komme cirka klokken 15.10, for å kjøre videre til Klokkarvik klokken 15.40, for så å kjøre videre til Skogsskifte hvor den avslutter.

Kortesjen i nord

Kortesjen vil her starte på Hellesøy og dra videre til Tjeldsø hvor den vil være klokken 13.55. Derfra kjører den til Rong hvor den passerer klokken 14.50, videre til Solsvika klokken 15.30 og derfra til Vindenes hvor den avsluttes.

Her kan du se kortesjen i vest fra publikumssiden i Bildøybakken: