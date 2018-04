Sjå korleis køsituasjonen er

Trafikkartet øvst i artikkelen viser kva for vegar som er mest trafikkert til ei kvar tid. Kvitt betyr ingen trafikk, gult betyr lite trafikk, grønt betyr at trafikken flyt godt, raudt betyr at det er kø. Jo mørkare raudfarge, jo meir kø. Klikk på kartet for å zooma eller endra utsnitt.

Kø frå sør og nord

Måndag morgon var første dagen med endra køyremønster på Litlesotra og Bildøy. Det er no forbode å snikkøyra austover over Bildøy, og store delar av innbyggjarane blant anna på Våge, Foldnes, Straume, Brattholmen og Arefjord må ta ei anna rute enn vanleg dersom dei skal austover mot Bergen på riksveg 555.

Måndag gjekk trafikken greit, men med meir kø enn normalt nordover og sørover mot rundkøyringa vest for Kolltveittunnelen. Også tysdag var situasjonen slik.

Kjip onsdag

Vestnytt snakka med senioringeniør Bjørn Rune Tvedt i Statens vegvesen i halv ni-tida tysdag morgon.

– Eg synest det gjekk litt treigere i dag enn i går. Eg har inntrykk av at det er meir trafikk på vegen enn i går. Det hoper seg meir opp i Storskaret og det er tettare trafikk også på riksveg 555, sa han.

Onsdag gjekk det langt, langt treigare. Det skuldast mellom anna ei trafikkulukke nær Sotrabrua. Torsdag morgon gjekk det heilt strålande på hovudfartsårene. Det gjer det vonleg også i dag, då fredagar ofte er ein dag med lite trafikk.

Følg trafikken via webkamera!

Dette er endringane:

Omleggingane i trafikken mellom Kolltveittunnelen og Sotrabrua er omfattande. Bilistane må bita seg merke i følgjande endringar, som alle gjeld mellom klokka seks og klokka ni om morgonen på kvardagar: