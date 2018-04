Følg med på trafikken på direkten

Trafikkartet øvst i artikkelen viser kva for vegar som er mest trafikkert til ei kvar tid. Kvitt betyr ingen trafikk, gult betyr lite trafikk, grønt betyr at trafikken flyt godt, raudt betyr at det er kø. Jo mørkare raudfarge, jo meir kø. Klikk på kartet for å zooma eller endra utsnitt.

Førre veke var den første med omlegging av trafikkmønsteret mellom Kolltveittunnelen og Sotrabrua. Då var det tidvis lange køar, spesielt vest for Kolltveittunnelen. Det blir spanande å sjå korleis køane blir denne veka.

Følg trafikken via webkamera!

Dette er endringane:

Omleggingane i trafikken mellom Kolltveittunnelen og Sotrabrua er omfattande. Bilistane må bita seg merke i følgjande endringar, som alle gjeld mellom klokka seks og klokka ni om morgonen på kvardagar: