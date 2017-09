Plutselig dukket Petter Sagan opp

Petter Sagan er den store rockestjernen i sykkelsporten. Fredag landet slovaken på Flesland til et voldsomt presseoppmøte. Men på Rong fikk han lørdag trille rundt i fred.

– Når han ikke kom hit, så måtte vi gjøre noe får å få han med her, sier Linn Andersen og ler.

Ekstra Sagan støtte

Flere skoler i regionen har fått tildelt et eget fadderland under sykkel-VM. Blomvåg skule i Øygarden fikk Slovakia, som heldig nok huser verdensmester Sagan. Dermed har de litt spesielle tiltak for å støtte landets syklister denne helgen.

Jan Willie Olsen

– Vi har laget vår egen Petter Sagan med kjeledress som vi har stuffet opp litt, forklarer Andersen.

For å stive han litt opp har de brukt sykkelstyre under drakten.

– Denne helgen heier vi litt ekstra på Sagan. Så blir det en ekstra gimmick med denne her da, smiler Andersen.

På søndag kan du heie på den ekte Sagan når han stiller til start på fellestarten for herrer.