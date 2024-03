Vestland har tusenvis av kilometer med fylkesvegar å ta vare på og eit stort etterslep på vedlikehaldet. No vil fylkeskommunen skubba ansvaret over på kommunane for vegar med færre enn 50 bebuarar.

I tillegg vil Vestland bli kvitt vegar som har 50 bebuarar, men ikkje «fører fram til kontakt med flyplass, kai, jernbanestasjon eller rutebilterminal av regional betydning».

Vegane nord i Øygarden er ikkje del av ein tettstad, dermed må dei oppfylla desse kriteria for å halda på fylkesvegstatus.

Dette er vegane fylket har peika ut nord i Øygarden:

Fylkesveg 561 Sturevegen, 2291 meter

Fylkesveg 5280 Tjeldstøvegen, 833 meter

Fylkesveg 5280 Dåvøyvegen, 259 meter

Fylkesveg 5280 Alvheimsvegen/Alvheimstræet, 3261 meter

Fylkesveg 5284 Nordre Sæle/Sælsvågvegen, 628 meter

Til saman blir dette 7.272 meter, eller knappe 7,3 kilometer. Kommunedirektør Johnny Breivik reknar med at det vil kosta Øygarden kring 1,8 millionar kroner årleg i drift og vedlikehald. Det vil ikkje Breivik tilrå politikarane at Øygarden skal ta på seg.

Alvheimsvegen er ein av vegane Vestland ønskjer at Øygarden skal ta over drift og vedlikehald av. Foto: Google Street View

– Desse nye utgiftene vil ikkje bli kompensert frå fylket eller i rammeoverføringa frå staten. Kommunen sin økonomi er pressa. Nye oppgåver som ikkje vert kompensert økonomisk vil gje eit auka press på tenestene, seier Breivik.

I ei sak til planutvalet minner han om at Øygarden allereie har mange kilometer med kommunale vegar å ta vare på. Viss kommunen likevel må ta over dei fem vegane i nord, tilrår Breivik at Øygarden stiller krav til Vestland om oppgradering før overtakinga.