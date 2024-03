– Det var den Equinor-ansatte sykepleieren som ble heist opp av Florømaskinen, og dermed ankom sykehuset på Haukeland sist. Der ble hun som kjent senere erklært omkommet. I transporten på vei til Haukeland gjorde mannskapet sitt ytterste for å ivareta henne. Vi er lei oss for at ikke alle seks overlevde, og vår medfølelse går til de som har mistet en de hadde kjær, uttaler Andreas Næsheim, operativ redningsinspektør ved Hovedredningssentralen i en pressemelding mandag.

I en totalvurdering av situasjonen, basert på observasjoner på skadestedet og det medisinske bildet i kabinene på SAR Queen, så mannskapet det som nødvendig å frakte de fem personene om bord på det gitte tidspunktet raskest mulig til Haukeland Unviersitetssykehus, forklarer de.

Vurderingen bidrog til å redde liv

Med kunnskapen Hovedredningssentralen sitter på er det rimelig å legge til grunn at vurderingene bidrog til å redde liv, skriver de.

De opplever håndteringen av situasjonen som effektiv. Ettersom SAR Queen var på treningstur da alarmen gikk, ankom de skadestedet om lag 20 minutt før de eventuelt ville gjort dersom de var på hjemmebase, opplyser de.

– Vår gjennomgang tegner et bilde av et helikoptermannskap som kom raskt fram og har stått i harde prioriteringer. Basert på beste tilgjengelig kunnskap og observasjoner der og da, endte de opp med vurderinger som med høy grad av sannsynlighet har bidratt til å redde liv. Videre opplevde vi at alle som deltok onsdag kveld gjorde det de kunne for å bidra på best mulig måte, og Hovedredningssentralen ønsker å rette en takk til alle som deltok og stilte sine ressurser disponible for oss i redningsarbeidet, uttaler Kjetil Lussand, avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

