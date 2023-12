Jonas fikk kreft som 16-åring – Jeg er takknemlig for at jeg lever

Som 16 åring fikk Jonas blodkreft. I dag jobber han tre dager i uken.

Like etter at Jonas Johansen Solsvik startet på videregående skole, fikk han den knusende beskjeden om at han hadde blodkreft. Han mistet store deler av tenårene og tilbrakte mye tid på sykehus. Nå vil han vise at livet fortsetter selv om man går gjennom tunge tider.