Sjå vêret i Hjeltefjorden akkurat no!

Her kan du følgja med på korleis vêret er i Hjeltefjorden via webkamera og vêrstasjon på øya Geitanger midt i fjorden.

Livesendinga øvst i artikkelen er filma frå eigedomen til Arild M. Halvorsen på Geitanger. Kameraet er vendt nordover mot Ågotnes. Under teksten her finn du vêrdata frå same stad.