Liudmyla og hennes familie er de første som har fått permanent bolig i Øygarden

Liudmyla, Tetiana og Mark Bykova er de første Ukraina-flyktningene som har flyttet inn i permanent bolig i Øygarden.

– Det er vi veldig glade for. Det har gått over all forventning, sier Liudmyla.

Familien kommer fra havnebyen Mykolajiv og ankom Norge 25.mars.