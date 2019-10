Lange køer og kaos etter stengt tunnel

SISTE (KL 08.07): Tunnelen er nå åpnet for trafikk.

Tirsdag morgen har det vært et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel i Kolltveittunnelen.

Ulykken inntraff like før klokken halv åtte.

– Tunnelen er stengt og det er mye kø i områdene rundt tunnelen, informerer operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt.

– Det er så langt ikke meldt om personskader, fortsetter han.

Det skal ha vært lav hastighet da ulykken inntraff.

– Vi jobber på spreng

Like før klokken åtte forteller trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen vest Ove Amundsen til Vestnytt at det er usikkert når tunnelen kan åpne igjen for trafikk.

– Først må kjøretøyene fjernes fra tunnelen, og deretter må tunnelen sjekkes for skader. Vi jobber på spreng, men jeg kan ikke si nøyaktig når vi kan åpne tunnelen igjen, sier Amundsen.

Han legger til at det er lokal kjøring via Bildøybakken og at trafikken går tregt som følge av morgenrushet.

Bare noen minutter seneer melder Vest politidistrikt at tunnelen er åpnet for trafikk.

Saken oppdateres.