Det er massive køar i morgonrushet frå Sotra mot Bergen fredag morgon. Årsaka er at Lyderhorntunnelen vart stengt i natt, og kjem til å vera stengt inntil vidare.

Vegtrafikksentralen melder at årsaka er prekært vedlikehaldsarbeid. 5. oktober fall ei vifte ned frå tunneltaket og traff ein bil. No har vegvesenet bestemt seg for å skifta ut alle viftene.

Det er førebels uvisst kor lang tid det vil ta før Lyderhorntunnelen opnar att.

Klikk her for å sjå korleis køane er.