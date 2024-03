Mannen i 30-årene som har erkjent drapet på Tina Milena Solberg har sittet i varetekt fra han ble pågrepet av politiet den 7. januar.

Påtalemyndigheten ved politiadvokat Eli Valheim ba i utgangspunktet om åtte ukers fengsling, men den siktede mannen ba selv gjennom sin forsvarer Jørgen Riple om at fristen skulle settes til tolv uker.

Ønsker ro om saken

Riple begrunnet dette med at siktede vet «at han blir sittende til hovedforhandling», og at han «ønsker ro om saken i media».

– Det blir skriverier, og det er grunn til å tro at det er en belastning for barna. Derfor ønsker han så lite som mulig omtale av saken, sier Riple til Vestnytt.

Han opplyser om at rettssaken trolig kommer opp tidligst i juni, men mest sannsynlig over sommerferien.

I lys av dette ba påtalemyndigheten om fengsling i tolv uker, og retten ga medhold i dette.

Hovedregelen er at fengslingsfristen skal setter til fire uker eller mindre.

Tina Milena Solberg Foto: Privat (arkiv)

Det var søndag 7. januar at nødetatene rykket ut til en bilbrann sør på Blomøy. Etter at brannen var slukket ble det funnet levninger av et menneske i bagasjerommet, som senere skulle vise seg å være Tina Milena Solberg.

Kort tid etter ble ekskjæresten hennes pågrepet og siktet. De to hadde to barn sammen.

Skal finne ut om han var eller er tilregnelig

Den drapssiktede mannen blir dermed sittende i varetekt frem til 27. mai. Da vil han fremstilles for varetekstfengsling på nytt.

Det har vært stilt spørsmål knyttet til om mannen er eller var tilregnelig. Etter en psykiatrisk undersøkelse, skal det nå gjennomføres en full judusiell observasjon.

Det betyr at mannen sin psykiske helse skal grundig undersøkes, der målet er å finne ut om han var eller er strafferettslig tilregnelig.