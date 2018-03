Trafikkuhell på Sotrabrua skapte kø

Politiet meldte på Twitter at to biler hadde kjørt inn i hverandre på Sotrabrua like før klokken 16 i ettermiddag.

Det meldes foreløpig ikke om personskader, men trafikkuhellet skapte køer og redusert fremkommelighet.

Både politi og brannvesen kom raskt til stedet, og en person ble sendt til legevakt for sjekk.

Bilberger har hentet bilene, og veien er nå åpen for fri ferdsel, melder politiet på Twitter.

Trafikkartet viser hvilke veier som er de mest trafikkerte til en hver tid. Grønt betyr at trafikken flyter godt, rødt betyr at det er kø. Jo mørkere rødfarge, jo mer kø. Klikk på kartet for å zoome eller endre utsnitt.