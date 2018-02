Busstrøbbel ved riksveg 555

Klokken 16.12 meldte Vegtrafikksentralen at en buss har fått problemer ved en av påkjørslene til riksvei 555.

«Melding om buss med problemer i retning mot riksveg 555 i nærheten av Kolltveittunnelen som skaper trafikale problemer. Passering for personbiler, men det kan by på problemer for større kjøretøy som vil forbi», melder Vegtrafikksentralen.

Klokken 16.22 viste trafikkkameraet på Vestnytt sine nettsider at bil-/bussberger er på stedet.

Klokken 16.50 viser trafikkameraet vårt at bussen er fjernet.