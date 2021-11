Høgsterett sette foten ned. No må rekneskapsføraren i fengsel

Men ei rekkje ulovlege kroppsransakingar gjer at straffen vert redusert.

For fire år sidan slo bergenspolitiet til i ei stor sak om arbeidslivskriminalitet. Ein storfamilie vart tatt for å ha svindla Nav for fleire millionar gjennom å ha lurt til seg ulike trygdeytingar.