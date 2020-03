Øygarden etterlyser helsepersonell

Kommunen går no ut og oppmodar folk med helsefag på CVen til å ta kontakt med Øygarden i korona-situasjonen. Ordførar Tom Georg Indrevik seier at situasjonen er kritisk for helse- og omsorg.

– Dersom det er personar med helsefagleg bakgrunn som har høve til å arbeida på sjukeheimar og andre delar av helse og omsorg i kommunen vår, er vi interessert i at dei tek kontakt med oss. Det kan gjerne også vera pensjonistar som har helsefagleg bakgrunn. Også studentar er vi interessert i å koma i kontakt med, seier Indrevik. Aktuelle stader det er aktuelt å nytta ekstraressursar er sjukeheimar, heimetenesta, bufellesskap og i omsorgsbustader.