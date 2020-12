Vil flytte fabrikken fra Polen til Øygarden - kan gi hundre nye arbeidsplasser

Slik skal de gjøre klima og miljø til business på Kollsnes.

Helen Mørne, Carbonor. Foto: Privat

Carbonor ønsker å bygge en fabrikk som fullt utbygd vil kunne gi hundre nye arbeidsplasser i Øygarden. Valget falt på Øygarden på grunn av Northern lights-prosjektet.

– Vi har vurdert ulike steder, men Øygarden er det ideelle stedet for oss både på grunn av den grønne profilen og fordi vi ser for oss at det kan gi store synergier med omkringliggende bedrifter, sier administrerende direktør Helen Mørne i Carbonor.