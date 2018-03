Front mot front-ulykke på Knappskog

Klokken 16.30 fredag ettermiddag fikk politiet melding om en front mot front-ulykke ved Knappskog.

– Samtlige nødeetater rykket ut. En person skal være fastklemt. Foreløpig har vi ikke flere opplysninger, sa operasjonsleder Tatjana Knappen ved Vest politidistrikt klokken 16.40.

Ifølge 110-sentralen skal ulykken ha skjedd i nærheten av Spjeldtunnelen.

Klokken 16.43 melder politiet at de har kommet frem til stedet.

Veien er totalt sperret og det meldes om lange køer i området.

Det satt én person i hver bil.

– Det er snakk om to menn i 50-årene. Den minst skadde blir tatt med til lokal legevakt. Foreløpig er det usikkert om den andre mannen blir fraktet til legevakt eller til Haukeland universitetssjukehus. Vi har fått melding om at sjåføren som satt fastklemt klaget over smerter i ryggen, men det er helsevesenet som må vurdere skadeomfanget, sa Knappen til Vestnytt klokken 17.13.

Det er store materielle skader på begge bilene.

Like etter klokken 17 kom politiet med følgende henstilling til i Knappskog-området:

«Det vil bli manuell trafikkdirigering i en periode. Det er ønsket at biler ikke tar u-sving ut fra køen, da dette kan skape utfordringer for utrykningsenheter».

Klokken 17.15 meldte Vegtrafikksentralen at vegen er åpnet igjen på stedet.

