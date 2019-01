Henter ut forurensede masser fra dette vannet

Når Sotrasambandet er på plass vil veien gå over det som i dag er kjent som Mustadvatnet. Planen er å fylle igjen vannet for å få dette til, men etter å ha tømt det for vann må de nå grave vekk forurensede masser.

– Det er dette vi jobber med nå om dagen. Det blir ofte slik med vann som ligger langs vei og i nærheten av industri, sier prosjektleder for Sotrasambandet, Espen Hammersland.

Forebredt på problem

Sommeren 2018 fant de også forurensede masser i forbindelse med bygging av kabeltunnelen mellom Drotningsvik og Litlesotra. Da måtte de utsette arbeidet. Denne gangen var de forebredt på at de ville støte på gift i vannet.

– Vi gjorde undersøkelser omkring dette på forhånd. En del av kontrakten med entreprenøren er at dette må behandles, forteller Hammersland.

I forarbeidet målte de også hvor mye forurensning de ville møte på og kom frem til hvordan de måtte håndtere det.

– Vi må tørke det vi finner og sende det til et godkjent mottak. Verdiene vi har målt er såpass høy at det er prosedyren vi må følge, legger han til.

Fyller igjen vannet

Arbeidet med Mustadvatnet får ingen forsinkelser for det videre arbeidet med Sotrasambandet.

– Vi vil fylle opp vannet med masser fra kabeltunnelen. Det er vi godt i gang med, sier prosjektlederen.

Straks begynner arbeidet med kabelkassene som skal legges på dagens Sotrabrua. I dag går strømkabelen i luftspenn der den nye broen skal komme.