Hus ble totalskadet i brann

Både 110-sentralen og Vest politidistrikt melder at det er husbrann på Skogsvåg i Sund kommune. Meldingene ble sendt ut rundt 18.30 lørdag.

Ifølge Vest politidistrikt skal det være full fyr i huset som er ubebodd.

110-sentralen melder at huset er i Paradisvegen.

Nødetater skal være på vei til stedet.

Petter Mjåtvedt

– Ikke fare for spredning

Vaktkommandør ved 110-sentralen, Håkon Myking, forteller klokken 18.45 at brannvesenet er på stedet. En brannbil fra Skogsvåg brannstasjon skal ha vært først på plassen, ifølge Myking.

Han forklarer videre at det ikke skal være for spredning. Vestnytt får også opplyst at huset som skal være tomt og strømløst er et gammelt bolighus.

– Huset er helt overtent, men vi har startet utvendig slukking, sier Myking.

Bt.no har vært i kontakt med Jan Gaute Haug i Øygarden brannvern. Han kan melde at huset sannsynligvis er totalskadd. Nettstedet skriver også at huset har stått ubebodd i 30 år, noe Myking ved 110-sentralen kan opplyse.

Jan Gaute Haug opplyser til Vestnytt søndag at brannmannskapene var på stedet frem til 21-tiden lørdag. Han beskriver arbeidet som omfattende.

– Det var en kraftig brann. Derfor tok det tid å få kontroll. Heldigvis var det god avstand til andre hus. Det var også vått i terrenget, så det var aldri spredningsfare. Huset brant helt ned og er totalskadet, sier han.