Full brann i ubebodd hus

Både 110-sentralen og Vest politidistrikt melder at det er husbrann på Skogsvåg i Sund kommune. Meldingene ble sendt ut rundt 18.30.

Ifølge Vest politidistrikt skal det være full fyr i huset som er ubebodd.

110-sentralen melder at huset er i Paradisvegen.

Nødetater skal være på vei til stedet.

– Ikke fare for spredning

Vaktkommandør ved 110-sentralen, Håkon Myking, forteller klokken 18.45 at brannvesenet er på stedet. En brannbil fra Skogsvåg brannstasjon skal ha vært først på plassen, ifølge Myking.

Han forklarer videre at det ikke skal være for spredning. Vestnytt får også opplyst at huset som skal være tomt og strømløst er et gammelt bolighus.

– Huset er helt overtent, men vi har startet utvendig slukking, sier Myking.