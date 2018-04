Trafikkuhell på riksveg 555

Klokken 12.02 fredag ettermiddag meldte 110-sentralen om et trafikkuhell ved Storavatnet terminal. Ifølge brannvesenet skal det ha vært kontakt mellom bil og lastebil. Alle er ute av kjøretøyene. Det er meldt om materielle skader.

Ulykken skal ha skjedd på riksveg 555 i nærheten av avkjørselen til Loddefjord, i retning mot Bergen. Ifølge en kilde var det flere politibiler på stedet like etter klokken 12.

I 12.15-tiden melder brannvesenet at de har kontroll på stedet, og at det jobbes med sikring og rydding av skadested.

Klokken 12.26 melder Vest politidistrikt at politiet dirigerer trafikk på stedet og at veien straks blir åpnet for fri ferdsel.

