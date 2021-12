100 smittetilfeller de siste to ukene er knyttet til skoler og barnehage

Ingen unntak fra karantenereglene for barn likevel. – Et akuttiltak for å få ned smittepresset raskt, sier smittevernlege Bjørg Møllerkøkken.

Fra torsdag klokken 12 er det ingen karanteneunntak for barn, slik det er rom for i de nasjonale koronareglene.