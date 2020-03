Har du vore ute og reist i smitteområde? Kontakt legevakta!

Øygarden har oversikt over rundt 25 personar som no er i karantene fordi dei kan ha vore utsett for kontakt med koronaviruset. Men det kan vera fleire som er i sjølvpålagt karantene, utan å ha meld frå til helsevesenet.

– Det er ikkje gitt at alle som har vore ute og reist har kontakta oss. Det ønskjer me at dei gjer, seier Jens Eikås, smittevernlege i Øygarden.

Ikkje møt opp

Lista over land og område der ein kan blitt utsatt for smitte, blir stadig lengre. Helsevesenet ønskjer å ha oversikt over alle som kan ha kome i kontakt med viruset.

Så langt har fem personar i Øygarden fått påvist koronasmitte. Dersom folk mistenkjer at dei kan vera smitta, er det ikkje fastlegen dei skal ringa.

– Me ønskjer at alle ringer legevakta, seier han.

To av legekontora i kommunen har uansett redusert kapasitet, då tre legar er i karantene.

Nummeret til legevakta er 116 117. Og for all del: Ring, ikkje møt opp. Legevakta har lite lyst å ha potensielt koronasmitta personar sitjande på venterommet.

Dei som ikkje føler seg sjuke, men har generelle spørsmål om koronasituasjonen, bør heller ringa 815 55 015. Det er Helsedirektoratet sin informasjonstelefon om korona.

Influensa eller korona?

Om formen din er dårleg, kan det vera vanskeleg å vita om det er korona eller vanleg sesonginfluensa. Er du usikker, kan du kontakta helsevesenet.

– Det er framleis slik at dei som er smitta, primært har blitt smitta i utlandet. har ein ikkje vore ute og reist eller i kontakt med nokon som har reist, er det liten risiko for å vera smitta, seier han.

Dei som får influensa, blir fort veldig sjuke og så dabbar symptoma av.

– Med korona ser det i mange tilfelle ut til at symptoma aukar på etter nokre dagar, seier Eikås.

– Folk som bryt karantena, set andre sine liv i fare

Mange som har fått korona, er berre mildt sjuke. Spesielt barn ser ut til å sleppa frå viruset utan veldig sterke symptom. Men blant dei eldre kan sjukdomen bli hard.

– Dei som er sunne og friske kjem stort sett rimeleg godt ut av det. Men det er veldig mange som blir svært sjuke og nokre som blir livsfarleg sjuke, seier smittvernlegen.

– Set liv i fare

For folk med ein del underliggjande lidingar kan korona vera skummel. Viruset kan og slå hardare ut hjå dei som har vore særs sjuke av influensa og andre ting, og som ikkje har kome i form att enno.

I kva grad og fart korona kjem til å spreia seg vidare, er vanskeleg å seia.

Fleire stader blir det rapportert om folk som bryt karantene og går på butikken, på skitur eller konsert.

– Då set ein andre sitt liv i fare. Det vil vera forferdeleg uansvarleg, seier han.

Både Bergen og Oslo har gjort eigne vedtak som opnar for både bot og fengselsstraff dersom ein utset andre for smittefare - til dømes ved å bryta karantene. Det har førebels ikkje Øygarden gjort.

– Men folk kan straffast etter smittervernlova. Me har såleis dei fullmaktene me treng. Men eg har tillit til at folk følgjer dei råda og pålegga som er, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

Smittevernlova gjev vide fullmakter til styresmaktene i krisesituasjonar.