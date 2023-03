Silje Ulveseth fikk sparken fra Sotra Link

Silje Ulveseth fikk «drømmejobben» i Sotra Link. Men så fant sjefen ut at hun stod på Ap-listen til valget, til tross for at han hadde rådet henne til å la være.

– Jeg følte at jeg ble tvunget til å velge mellom politikken og jobben.