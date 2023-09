Vil gje Knarrevik eit løft med næringsbygget «Sotraporten»

Trond Haugland vil bygga eit næringsbygg på kring 30.000 kvadratmeter ved innfallsporten til kommunen.

– Eg bur sjølv i Valen og kan skriva under på at det som no møter deg på veg heim att over Sotrabrua ikkje er det flottaste Øygarden har å by på. Målet er å gje området eit bygg som får folk til å seia «wow», seier Trond Haugland i THH AS.