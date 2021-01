Aktor meiner forvaring er «heilt naudsynt»

Statsadvokat Trond Høvik meiner at det er heilt naudsynt at den tidligare politikaren vert dømt til forvaring, slik at han i framtida ikkje kan forgripa seg igjen.

Valdtektssaka mot den tidlegare overgrepsdømte mannen vart avslutta i Bergen Tingrett måndag. Foto: Mads René Trellevik (arkiv)