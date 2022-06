Mathias Nordøy var på staden få minutt etter ulykka

– Det er vanskeleg å bearbeide det eg såg, seier Mathias Nordøy.

Nordøy (25) blei ståande på Torsvik i rundt to timar medan han venta på at vegen skulle opne att etter den tragiske ulykka som enda med at ein 12 år gamal gut mista livet tysdag ettermiddag.