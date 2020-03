Se det spesielle møtet i kommunen her

Kun ordfører Tom Georg Indrevik og kommunedirektør Rune Lid var til stedet under dagens formannskapsmøte. Resten ringte inn fra hjemmekontor.

Disse sakene skulle behandles i dag:

017/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll

018/20 Referatsaker og orienteringar

019/20 Modell for næringsarbeid i Øygarden kommune

020/20 Innspel til nasjonal transportplan 2022-2033

021/20 Oppretting av beredskapsråd i Øygarden kommune

022/20 Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtalar i Øygarden kommune

023/20 Innkjøpstrategi for Øygarden kommune 2020 - 2023

024/20 Eigarskap i VANN VEST AS

025/20 Øygardenkonferansen - søknad om tilskot

026/20 Spørsmål

027/20 Klagesak - Klage på avslag om parkeringsløyve Ikkje offentleg

Klokken 12.35 ble det derimot bestemt at nesten alle saker blir utsatt i 14 dager. I løpet av den tid håper ordfører Tom Georg Indrevik at formannskapet får på plass et system, slik at kan møtes over video heller enn telefon, og at det dermed er enklere å behandle sakene.

Etter det ble kommunens økonomiske tilstand presentert, med en påfølgende spørrerunde.