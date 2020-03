Frå måndag stenger skular og barnehagar

Dette har kommuneleiinga bestemt i dag, torsdag 12. mars:

Ungdomsskulane blir stengde for undervisning frå meg fredag 13. mars.

Barneskulane og barnehagane blir stengde frå og med måndag 16. mars.

Stenginga gjeld både kommunale og private skular og barnehagar.

Stenginga gjeld i første omgang i to veker, til 27. mars.

Stenginga gjeld også alle kommunale idrettsanlegg.

– Vi oppfordrar foreldra til å halde barna heime frå skule og barnehage allelreie frå i morgon, seier ordførar Tom Georg Indrevik til Vestnytt.

Fredag kjem det til å vere eit tilbod på barneskulane til dei foreldra som ikkje klarer å tilpasse seg på kort varsel.

Kommunen opplyser også at inntil vidare vil barneskulane og barnehagane frå måndag 16. mars vere opne for barn for å sikra nødvendig tilsyn.

Ordføraren ber familiar der ein eller fleire av dei vaksne har samfunnskritiske jobbar organisere seg slik at dei kan gå på jobb.

På nettsida til kommunen blir det oppfordra til å unngå at barn og unge samlar seg i større grupper på idrettsområde og andre møteplassar.

Også vidaregåande

Vestland fylkeskommune opplyser at alle videregåande skular stenger frå fredag 13. mars og to veker framover.

Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde opp den faglege progresjonen til elevane.

– Vi har program som gjer det mogleg å gjennomføre undervisning over nett. Målet er å ha undervisning der dei er til einkvar tid, seier fylkesdirektør for opplæring og kompetanse Bjørn Lyngedal.

Vestnytt kjem tilbake med meir.