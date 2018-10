Henlegger Turøy-saken

Det meldte TV 2 først tirsdag morgen. Statsadvokaten har besluttet å henlegge saken som intet straffbart forhold bevist.

13 mennesker mistet livet på vei hjem fra jobb i Nordsjøen da helikopteret styret ved Turøy 29. april 2016. Helikopterets hovedroter løsnet på grunn av en feil i hovedgirboksen ifølge Havarikommisjonens rapport.

Vest politidistrikt varslet at de ville avgjøre om noen skulle stilles til ansvar for Turøy-ulykken. De valgte å vente på Havarikommisjonens rapport i sommer før de konkluderte med sin etterforskning i høst.

Ifølge en pressemelding fra Vest politidistrikt har ingen personer eller foretak har hatt status som mistenkt eller siktet under politiets etterforskning.

– Statsadvokatens beslutning er sammenfallende med vår innstilling. Årsaken til ulykken er funnet, og det foreligger ikke noe straffbart forhold slik vi kan se det, sier politiadvokat og påtaleansvarlig, Trygve Ritland, ved Vest politidistrikt til NRK.

De etterlatte har hatt Svein Kjetil Lode Svendsen fra Advokatfirmaet Elden til å bistå dem etter ulykken. Han har følgende å si til NRK etter melding om henleggelse:

– De fornærmede synes for så vidt at det er greit at straffesporet i saken avsluttet. Så vil spørsmål om ansvar avgjøres etter det sivile regelverket, sier han til NRK.