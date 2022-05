Satser på kundenes drømmer

Da Jonny var friskmeldt etter kreft, ble arbeidsplassen hans lagt ut for salg. 59-åringen bestemte seg for å satse på egen hånd.

De to kameratene har all grunn til å smile. Den ene har bekjempet kreft og den andre har fått oppfylt en livslang drøm om å drive for seg selv.