Wecare har ikkje følgt opp pasientar forsvarleg. Klinikken ber om ro fordi medieoppslaga har vore belastande

Statsforvaltaren meiner Wecare si avdeling på Sotra ikkje har følgt opp pasientar på ein forsvarleg måte.

Få månader etter at klinikken opna i fjor, begynte det å komme bekymringsmeldingar til Fylkeslegen. Det var bakgrunnen for at dei var på tilsyn på klinikken.