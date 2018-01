Kontroll, politijakt og sperring: Turen endte på Bjorøy

Fra klokken 01.00 hadde politiet en kontroll på Sotrabroen for sjekk av promille og dokumenter. En time ut i kontrollen var det en person som ikke valgte å stoppe, men kjørte videre.

– Politiet tok opp jakten på vedkommende som var en mann i midten av 20-årene, men de mistet ham i Drotningsvik. En liten stund senere møtte politiet på ham igjen og gjenopptok jakten, forteller Tatjana Knappen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Igjen kom bilføreren seg unna den forfølgende politibilen, men denne gang vet politiet at han er på vei mot Bjorøy og setter opp sperringer i området. Det viser seg å være et smart grep, for her stoppes gjerningsmannen til fots, muligens på vei til å finne seg et annet kjøretøy.

Udramatisk

Det hele høres nokså dramatisk og spennende ut, men dette avkrefter politiet.

– Nei, det var ikke noe dramatisk egentlig, forteller Knappen.

Mannen ble pågrepet og tatt blodprøve av. Han anmeldes for brudd på § 3 i vegtrafikkloven i tillegg at det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Både førerkortet og bilen ble beslaglagt da han skal være innblandet i lignende forhold tidligere.