Vil gjøre det lettere for ungdommer å finne jobber

Ungdommens kommunestyre (UKS) vil gjøre det lettere for ungdom å finne sommer- og deltidsjobber.

Emil Øvretveit, leder i ungdommens kommunestyre, forteller at mange ungdommer ønsker å jobbe, men at det er vanskelig å få jobb når de fleste arbeidssteder og yrker krever at du har erfaring fra før.