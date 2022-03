Umusikalsk å vurdera nytt kultur- og rådhus, meiner Ap og Sp

Kommunestyret har vedteke at dei vil vurdera moglegheiten for kulturhus og rådhus på Stovevatnet, men no vil opposisjonen venta med vurderinga.

Ingvild Skaar (Ap) seier at partiet ser nytta av å samkøyra særleg kulturhus med ny vidaregåande skule på Straume, men meiner at kommunen må ta inn over seg kva økonomi Øygarden har for tida.