Stal øl, indrefilet og tran. Og holdt på å brenna inne

No er mannen tiltalt for ein haug tjuveri, samt uforsiktig omgang med komfyr.

Ein godt vaksen mann frå Øygarden kommune er alt anna enn butikkane sin beste ven. Han er tiltalt for i alt 22 tilfelle av tjuveri, i all hovudsak frå daglegvarebutikkar vest og aust for Sotrabrua.